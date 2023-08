Chiesetta della Madonna degli Angeli, l'associazione Gpn2010 scrive una lettera aperta al vescovo Marino

Alla viglia della festa di Maria regina degli angeli, con una lettera aperta al Vescovo Calogero Marino l'associazione Gpn202 chieda che si intervenga al più presto per evitare il totale degrado.

“Il due agosto sarà la festa annuale dedicata alla beate Marie Angelorum – scrive l'associazione- ma anche quest'anno lassù regnerà il silenzio. Una festa antica cancellata da don Di Gennaro senza alcun ritegno. Abbiamo contattato don Macchioli, chiedendo la sua disponibilità per celebrare una funzione in occasione della ricorrenza, ma la risposta, con tono freddo e distaccato, è stata un no” . L'associazione denuncia poi lo stato di degrado e rovina in cui si trova la chiesa della Madonna degli Angeli.

"La piccola chiesa della Madonna degli Angeli è allo stremo. Riferendoci agli ultimi accadimenti, stendendo un velo pietoso sul passato, le vorremmo ricordare che ad aprile è decaduta l'ordinanza che impediva il transito sulla strada che conduce alla chiesa. Durante l'incontro in Soprintendenza il dottor Folco si era impegnato ad effettuare i lavori immediatamente, non appena l'impedimento al transito fosse stato rimosso. Sono trascorsi quasi quattro mesi e nulla è stato fatto".

"Ci avete chiesto di farci da parte, di restare in attesa, abbiamo obbedito - prosegue la lettera - Ci avete chiesto di restare in disparte ad osservare i muri sgretolarsi, il tetto ammalorarsi ogni giorno di più, lasciando spazio ad una speranza che sapevate sarebbe stata vana. Ci avete ingannato".

La chiesta è stata sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza nel 2009 e "per questo – prosegue la lettera - il legale rappresentante, ovvero il parroco pro tempore in carica, ha l'obbligo di farsi carico della tutela dell'immobile, anche se lui, come il suo predecessore, vorrebbe fare a meno di questa incombenza. Quello che è inaccettabile è aver distrutto scientemente un bene della comunità; inutile negarlo, bastano occhi per vedere e correttezza e senso di responsabilità per ammettere la propria ignavia e le proprie inadempienze".

"Lasciamo a lei - conclude l'associazione - come uomo e come Vescovo, un commento a quanto accaduto. Confidiamo nel suo giudizio e nella sua correttezza, affinché questi comportamenti abbiano fine e la piccola chiesa della Madonna degli Angeli ritorni ad avere il rispetto che merita".