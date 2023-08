Cogesa Divisione Mare: esperienze da veri protagonisti

Vuoi vivere una giornata in mare o una vacanza esclusiva, lontano dalle spiagge più affollate e in completo relax? Con Cogesa Divisione Mare puoi regalarti un’esperienza unica ed indimenticabile tra le onde e scoprire la Liguria da un punto di vista del tutto nuovo e coinvolgente.

La flotta di gommoni, gozzi e barche a vela della Divisione Mare di Cogesa ti permette di allontanarti dalla costa in totale sicurezza per un bagno rigenerante con la tua famiglia o i tuoi amici, ma anche di vivere l’emozione di un viaggio in mare o di una vera battuta di pesca al largo in compagnia di skipper o pescatori professionisti, che ti insegneranno tutti i trucchi e i segreti del loro antico mestiere.

Grazie alla collaborazione con marchi leader nel settore della nautica come Highfield e Honda, Cogesa Divisione Mare è in grado di offrire servizi di alta qualità, sicuri e affidabili a tutti i suoi clienti, anche se non si possiede la patente nautica o non si è esperti navigatori.

Solcare le onde su uno dei gommoni a noleggio in Liguria di Cogesa Divisione Mare è il modo migliore per lasciarsi alle spalle la quotidianità, cullati dalle onde, dal mare e dal vento. Si può andare alla scoperta di incantevoli calette, baie e scorci meravigliosi, che si specchiano nel blu cristallino di uno dei mari più limpidi e incontaminati d’Italia, oppure tuffarsi tra i pesci per ammirare magnifici fondali ricchissimi di vita sottomarina.

I gommoni da 10 o 12 persone sono l’ideale per le gite in famiglia o con gli amici, avendo a disposizione ampi spazi per rilassarsi e prendere il sole, ma anche divertirsi, navigando con imbarcazioni dai motori potenti e dalle ottime prestazioni.

Il costo del noleggio dei gommoni include il carburante e alcuni optional come il frigobar con acqua naturale e frizzante, i kit di snorkeling per adulti e bambini, l’asciugamano e una cassa bluetooth per ascoltare la tua musica preferita anche in alto mare.

Su prenotazione e con costi extra è possibile richiedere gustose proposte food&beverage e la presenza di un driver con tariffe orarie, giornaliere o per mezza giornata. I gommoni possono partire dai porti turistici di Andora, Alassio, Diano Marina e Laigueglia.

In alternativa, Cogesa Divisione Mare propone esperienze in barca a vela con skipper, in partenza dal porto di Savona, per 4 e 8 ore o un intero weekend. Con le Charter Experience, disponibili per un minimo di 5 e un massimo di 10 persone, potrai godere a pieno della magia di luoghi e panorami esclusivi, raggiungibili solo dal mare.

E se preferisci un tour organizzato? I Driver di Cogesa Divisione Mare sono a tua completa disposizione per portarti a scoprire l’Isola di Gallinara, dove potrai immergerti per fare snorkeling, anche con i tuoi bambini e ragazzi, a poca distanza dalla costa e in uno dei siti sottomarini più belli della Riviera Ligure.

Se invece sogni da sempre una vacanza in barca a vela, l’equipaggio di Cogesa Divisione Mare è pronto per accoglierti a bordo nei porti di Mentone o Imperia per partire per una settimana in Costa Azzurra davvero indimenticabile, tra apertivi, cene e serate in alcuni degli angoli più esclusivi del Mediterraneo, da Antibes a Monaco, fino a toccare Cap Ferrat, Villefranche, le Isole Lerins e il loro interessante Ecomuseo Marino, per poi proseguire verso i Golfi di Cannes e Saint Juan Le Pins e rientrare verso Nizza e Roquebrune. Una vacanza magica e sicuramente indimenticabile!

Cosa aspetti? Contatta il più vicino Point di Cogesa Divisione Mare a Torino, Alassio, Laigueglia e Andora, e regalati un’esperienza da vero protagonista!