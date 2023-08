Imperia: un luglio carico di appuntamenti all’Approdo

Si chiude il secondo mese di appuntamenti all’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia.

Tra i temi del mese ci sono stati i fiori del ponente ligure: Federfiori-Confcommercio ha ospitato all’Approdo un excursus sulla storia della floricoltura nel Ponente ligure a cui hanno partecipato il Presidente provinciale Federfiori-Confcommercio Silvio Bregliano, Fiorenzo Gimelli (Regione Liguria – Florovivaismo), Ornella Arimondo (CREA – Istituto Sperimentale), Gianni Benza (Azienda Biancheri), Mariangela Cattaneo (Presidente Provinciale Cia, Confederazione Italiana Agricoltori), Alessandro Lanteri (Segretario Distretto Floricolo del Ponente Ligure) e Franco Barbagelata (Direttore Mercato Fiori di Sanremo). L’incontro è sceso nei dettagli del comparto floricolo del Ponente ligure, dando spazio ai diversi soggetti che ne fanno parte e raccontando al pubblico un sistema complesso e articolato che si divide tra produttori, ibridatori, strutture di studio e di ricerca, fino ad arrivare al mercato dei fiori.

Non solo incontri e degustazioni, ma anche show-cooking e laboratori hanno contraddistinto il mese di luglio, tra questi la salagione delle acciughe e la ricetta del pescatore, a cura di Legacoop Liguria, il pesto al mortaio, con Coldiretti Imperia, ma anche particolarità come l’approfondimento sulla coltivazione di microgreens, i micro ortaggi con l’azienda Aurea Growers, a cura di CIA Imperia, e il laboratorio di flower design con i professionisti di Federfiori.

Tra i momenti più seguiti del mese di luglio è sicuramente da ricordare la serata in compagnia del giornalista Antonio Padellaro organizzata da CNA Imperia. Padellaro ha dialogato con il giornalista Claudio Porchia partendo dal suo ultimo libro, il pamphlet “Confessioni di un ex elettore” (Paperfirst, 2023) e toccando molti temi caldi e argomenti di stretta attualità, tra cui il ricordo del collega giornalista Andrea Purgatori, recentemente scomparso. In conclusione all’incontro, un invito a scoprire il ponente ligure attraverso i suoi prodotti più rappresentativi, da cui la degustazione di focaccia e pane alla lavanda con Cesare Bollani, di biscotti del laboratorio Gibelli di Vallecrosia e delle confetture ai fiori eduli dell’azienda Raverabio di Albenga e Tasteet, ma anche dei vini della cantina Ramoino.

Confartigianato Imperia è tornata all’Approdo con un’iniziativa strettamente legata al mare e alla sua valorizzazione, in collaborazione con ANCoS Aps. Riccardo Bandiera, fotografo noto per le svariate collaborazioni internazionali tra cui le partecipazioni a numerose esposizioni collettive e personali, è il protagonista della mostra presentata all’Approdo il 25 luglio, visitabile fino al prossimo 12 agosto. “Del flüire” è il titolo di un’esposizione di fotografie che abbracciano temi cari all'autore come la memoria, la perdita e la malinconia: gli scatti sono estratti dalle serie “Hiraeth” e “Nantes lubricis pelagi”, progetti che direttamente o meno hanno a che fare con l’elemento acqua

L’inaugurazione della mostra è stata dunque una piacevole occasione per raccontare le opportunità legate al turismo del mare e per assaggiare eccellenze del territorio, come le delizie di Pastificio Arrigo

L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese. Il programma, che proseguirà nel mese di agosto, è a cura di: CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.

Informazioni al numero 3371043629 e sulla pagina Facebook L’Approdo