Caccia con arco e frecce, la petizione online per dire no alla decisione della Regione raggiunge 23 mila firme

In poco più di 24h ha superato quota 20mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Antonella Belgrano per dire no alla caccia con arco e frecce in Liguria. QUI IL LINK



“Tale petizione dovrebbe interessare tutte le Persone, perché è aberrante nel 2023 sottoporre degli Animali a delle atroci sofferenze e mettere in pericolo anche Persone che passeggiano nei boschi”, si legge nel testo dell’appello. “Il 27 luglio 2023 è stata approvata tale scellerata proposta. Intervenendo subito, forse si può fermare questa ‘gratuita mattanza’ ”, conclude la sua promotrice. Tra i commenti dei firmatari, le ragioni di chi ha sottoscritto la campagna: