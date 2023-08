Garante civico e infanzia, Gruppo Pd: "Buon lavoro a Cozzi e Tanda per i loro nuovi incarichi di difensore civico e garante dell’infanzia"

“Buon lavoro all’ex procuratore capo della Repubblica Francesco Cozzi eletto oggi all'unanimità dal Consiglio Regionale come nuovo difensore civico. Una figura di grande autorevolezza, a cui auguriamo buon lavoro, che sarà patrimonio prezioso per tutti i liguri", dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano.

“Grazie a Cozzi per la disponibilità che ha dato per svolgere un lavoro così necessario e delicato e un ringraziamento particolare al dottor Francesco Lalla per il lavoro svolto in questi anni da difensore civico e da Garante per i diritti dell’infanzia per Regione Liguria. Un ruolo che ha ricoperto con riconosciuta professionalità anche oltre la scadenza naturale, avvenuta tre anni fa”, osserva Ioculano.