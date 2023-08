Secondo deferimento Samp, sospiro di sollievo per i blucerchiati: nessuna ulteriore penalizzazione

In attesa di conquistare punti sul campo, la Sampdoria può godersi un primo successo per quanto riguarda i rischi di ulteriori penalizzazioni in classifica.

Già con un -2 di partenza a causa del mancato versamento di parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps ai giocatori, strascichi della turbolenta passata stagione, il club blucerchiato può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il secondo deferimento relativo al ritardo dei pagamenti della parte fissa del primo trimestre di stipendi federali.