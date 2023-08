Finale, si torna a parlare di ordine pubblico e sicurezza: maxi rissa nel fine settimana a Pia

Torna d'attualità la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza a Finale Ligure, dopo uno scorso fine settimana, l'ultimo di luglio, dove un particolare episodio è balzato agli onori delle cronache.

Protagonisti questa volta numerosi giovani che hanno dato vita a una rissa con diverse decine di partecipanti, via via accorsi partendo da quello che sembra essere stata una discussione per futili motivi, sul lungomare Italia nella zona di Finalpia tra piazzale Mamberto e un locale da ballo della zona.

Fortunatamente non vi sono stati gravi feriti, nonostante pare siano stati lanciati anche alcuni oggetti contundenti, e provvidenziale è stato l'intervento delle forze dell'ordine per sedare gli animi eccessivamente esagitati. Ma tanto è bastato per scatenare ancora una volta le reazioni di diversi cittadini, in particolare sui social network.

L'argomento aveva tenuto banco pochi giorni prima nell'ultimo Consiglio Comunale dov'è stata discussa, e poi bocciata al voto dalla maggioranza del consesso cittadino, la mozione del gruppo di minoranza "Le Persone al Centro" per potenziare il presidio del territorio affiancando alla polizia locale una vigilanza privata.

Tra i banchi dell'assise finalese, la discussione si è incentrata segnatamente sul concetto di percezione della sicurezza da parte della cittadinanza, oltre che sulla coerenza delle misure prese o proposte negli ultimi anni.

"Nego recisamente vi sia un problema reale di ordine pubblico nel senso più letterale del termine, questo ce lo confermano i dati e le cronache che leggiamo quotidianamente dalla zona, oltre che il confronto costante con le Forze dell'Ordine" ha spiegato il sindaco Ugo Frascherelli, riportando come si tratti piuttosto di una questione legata al mancato rispetto di regole di convivenza civile amplificato dalla maggior presenza di cittadini sul territorio, vista la stagione, "da non sottovalutare comunque".

"Abbiamo investito nell'unità cinofila, nella videosorveglianza e nell'assunzione di agenti della polizia locale, oltre a invitare anche i privati a investire in sicurezza - ha aggiunto il vicesindaco Guzzi - Da alcuni riscontri constatiamo anzi una percezione opposta di eccessivo controllo".

"Ammesso si parli solo di percezioni, il cittadino avrebbe bisogno comunque di una risposta. Non abbiamo voluto puntare il dito ma offrire quella che può essere una soluzione già proposta dall'Amministrazione negli anni scorsi per evitare sì gli assembramenti ma anche la malamovida" ha replicato la capogruppo Camilla Fasciolo, ricordando la scelta di affiancare negli anni scorsi di pandemia la vigilanza privata al personale di Polizia.