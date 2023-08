"Il castagno di Napoleone", l'opera dell'altarese Carla Zicari premiata al concorso letterario "Lucius Annaeus Seneca"

Carla Zicari è nata il 12 gennaio 1955 ad Altare. Dal 2019 è residente a Genova. Da sempre amante della scrittura, per 40 anni si è dedicata ai ragazzi come insegnante, prima nelle scuole medie di Dego, poi presso il liceo Calasanzio di Carcare con la cattedra di Lingua e Letteratura italiana e latina. Una volta raggiunta la meritata pensione, ha ripreso a scrivere, sebbene non avesse mai veramente smesso. Ha vinto alcuni concorsi letterari come "La poesia salva la vita" ad Asti, il "Rina Gatti" a Perugia e "Dimensione autore" a Torino.