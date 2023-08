Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature, Coldiretti Genova in prima linea a tutela dei lavoratori

In data 24 luglio 2023 è stato siglato presso la Prefettura di Genova il protocollo “Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova”, recante al proprio interno, per l’appunto, tutte le indicazioni per prevenire i rischi di esposizione a temperature eccessive. Un’intesa volta a promuovere l’adozione di norme e buone prassi per aumentare la consapevolezza dei pericoli correlati alle condizioni di microclima nei luoghi di lavoro e indurre lavoratori e imprese a rivolgersi alle organizzazioni sindacali e datoriali, oltre che, chiaramente, a ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

“Un’iniziativa importantissima per tutelare la salute dei lavoratori agricoli e del settore ittico – commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova – cui la nostra Federazione provinciale ha voluto fortemente aderire fin da subito, provvedendo altresì alla sottoscrizione del protocollo firmato la scorsa settimana alla presenza del Prefetto e del Direttore regionale dell’INAIL”.

“Il protocollo in questione – precisano ancora Dalpian e Campocci – intende tutelare e proteggere coloro che si trovano a svolgere attività lavorativa all’aperto, come nel caso dell’agricoltura e della pesca, oltre che, più in generale, quanti risultano impegnati in attività che richiedono un impegno fisico rilevante o lavorano in ambienti chiusi, senza ventilazione adeguata”. Tra le indicazioni pratiche inserite nel documento figurano, pertanto, in prima istanza concetti legati a informazione e formazione ai lavoratori, idratazione e alimentazione, disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro e acclimatamento, oltre alla necessità di utilizzare vestiario idoneo e fare ricorso alle dovute pause.

L’iniziativa genovese è stata seguita dall’importante Decreto legge 98/2023 “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 175) il 28 luglio. Il Dl in questione, preceduto da numerosi incontri con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Salute, accoglie diverse istanze presentate dalla Coldiretti, disponendo che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche (comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore che hanno investito il Paese nell’ultimo periodo) a decorrere dal 29 luglio e fino al 31 dicembre 2023 “il trattamento di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, nel caso in cui venisse richiesto per intemperie stagionali – aggiungono il Presidente e il Direttore di Coldiretti Genova – potrà essere riconosciuto anche ad ore, per un computo pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, e non solo a giornate piene”. Tale riconoscimento “non verrà computato a riduzione delle 90 giornate annuali previste – concludono – e sarà concesso ed erogato direttamente dalla sede provinciale INPS di riferimento, senza che debba intervenire la Commissione provinciale CISOA”.