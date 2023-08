Caccia con arco e frecce, Piana chiarisce: “Nessuna deregulation” (Video)

Sulle nuove regole che consentono ai cacciatori di cacciare con arco e frecce fa chiarezza il consigliere Alessio Piana (Lega):

“È una situazione paradossale. Si è trattato di un mero aggiustamento normativo nella disciplina di una pratica che è prevista in Italia dal 1992 e nella nostra regione dal 1994.

Nel recepire i contenuti del nuovo piano nazionale di controllo, oltre ad apportare altre modifiche alla legge regionale, abbiamo specificato questo elemento, introducendo in maniera esplicita la parola arco tra gli strumenti utilizzati per la selezione. Cosa che nella nostra regione, come in altre 15 regioni italiane, era già possibile”.

Nel corso della settimana le associazioni ambientaliste hanno definito la modifica un “esercizio di crudeltà” e anche dalla politica nazionale è arrivata la richiesta a Regione Liguria di fare un passo indietro.

“Un’operazione che è stata strumentalizzata e che ha scatenato queste polemiche nei confronti di un’attività che, ripeto, si poteva e si può praticare nella nostra regione già da anni - aggiunge Piana - Si tratta di una pratica di nicchia, svolta da pochissime persone appassionate, formate in maniera precisa che devono superare una prova di tiro con questo strumento.

Non si apre dunque ad alcuna deregulation”.