Ceriale, nuova vita per una panchina abbandonata: restaurata per dire grazie ai volontari della Croce Rossa (FOTO)

Nuova vita per la panchina che giaceva in stato di abbandono sulla passeggiata mare di Ceriale e che ora è dipinta a nuovo, dedicata ai volontari della Croce Rossa della cittadina.

Il restauro della panchina è stato realizzato da Bruno Riccardi, un cittadino cerialese che ha voluto rendere omaggio ai volontari della Pubblica Assistenza locale. “L’idea è nata durante il periodo della pandemia da Covid - ha affermato -, perché sentivo in continuazione tante sirene che suonavano e ho pensato che dobbiamo essere grati a tanti ragazzi e tante ragazze che si danno da fare per noi. Per me sono eroi, tutti possiamo avere bisogno di loro e quindi volevo fare qualcosa per dire loro grazie”.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche il sindaco di Ceriale Marinella Fasano e il vicesindaco Luigi Giordano.