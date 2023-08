Albenga, “Isolitudine”: Roberto Ruaro espone le sue foto al Museo Sommariva

Protagonista la regina indiscussa di Albenga, l’Isola Gallinara, ma non solo: anche paesaggi cittadini e scatti rubati qua e là nella Città delle Torri per “Isolitudine”, la mostra fotografica di Roberto Ruaro che espone da ieri, 2 agosto, fino alla fine del mese, il meglio della sua produzione fotografica al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio”.

“Con le immagini che espongo alla mostra, ho cercato di rappresentare l’amore incondizionato che ho per la mia terra e per la ‘mia’ amata Gallinara”, spiega il geometra e fotografo per passione Roberto Ruaro .

Non passa giorno che non scatti foto che poi condivide via social in diverse pagine di “bellezza” ligure, ma non solo. I suoi meravigliosi scatti ci fanno l’occhiolino più volte al giorno, con luci differenti, dall’alba al tramonto, con diversi soggetti, ma con un comune denominatore: Albenga.

Giustificando l’immensa collezione di click scattati alla “sua regina”, Ruaro afferma: “Abito proprio di fronte all’Isola, è quindi la prima e l’ultima cosa che vedo nella giornata. Ci sono particolarmente affezionato”.

Quotidianamente, Ruaro fotografa la bellezza ingauna e la condivide con chi ha la sensibilità di apprezzare la poesia del mare o la vivacità della città, ma recentemente ha iniziato a esporre i suoi scatti anche in città: terminata a fine luglio l’esposizione nella galleria dell’Ipercoop di Albenga, ha trasferito la collezione “Isolitudine” al Museo Sommariva.

“Sono 25 foto che amo particolarmente. Sicuramente non tecnicamente perfette, ma spero possano suscitare emozioni nei visitatori della mostra”, conclude Roberto Ruaro.