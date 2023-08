Calice, la storia di Carbuta diventa un libro nella nuova pubblicazione di Giuseppe Testa

Stasera alle 21.00 appuntamento presso la chiesa parrocchiale di Carbuta per la presentazione del libro dedicato alla storia della frazione più all'interno del Comune di Calice Ligure.

"Un lavoro sorprendente e di grande rilievo ed attenzione, caratteristiche che sempre accompagnano la ricerca storica e che sono presenti in abbondanza in questo libro - ricordano dall'Amministrazione comunale calicese - Un doveroso ringraziamento all’amico Giuseppe per l’attenzione dedicata alla nostra comunità ed al nostro territorio".