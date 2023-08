Genoa, tuffo nel passato per la seconda maglia: presentata la "Kombat Pro Away" ispirata alla stagione '86-'87

Tradizionale sfondo bianco e un'attempata striscia rossoblù tra colletto e petto dove campeggiano i loghi del Grifone e di Kappa. Il tutto "condito" da inserti rossi sulle maniche e rossoblù sul colletto.

Con questo design ispirato alla divisa della stagione '86-'87 scenderà in campo il Genoa nelle trasferte del prossimo anno calcistico, quello in cui saranno celebrati i 130 anni del club più antico d’Italia, a ricordare i quali ci penserà la scritta sul retro del collo “Dall'inizio per sempre 130°”.

La maglia è stata rivelata sui canali di comunicazione di Kappa e Genoa C.F.C. attraverso uno shooting fotografico realizzato nella prestigiosa sede di Villa Rostan e tra i palazzi della Circonvallazione a Monte, sfruttando la magia e i giochi geometrici dei pavimenti “alla genovese” che fanno da cornice a salotti caratteristici e unici nel loro genere. Il concetto alla base del lancio è: “Feel Like Home”. Sentirsi a casa tra i colori rossoblù.

Nella mattinata, intanto, società ed MSC Crociere hanno annunciato anche per la prossima stagione la partnership che porterà il logo del brand crocieristico su tutte le maglie del Grifone, firmate Kappa, in qualità di Second Jersey Sponsor, secondo sponsor di maglia.

“Ci tenevamo in modo particolare al rinnovo della sponsorship e siamo felici di annunciare il raggiungimento di questo risultato, in una stagione in cui peraltro il tema del mare ricorre con forza sulle nuove divise da gioco. Il nome di MSC Crociere evoca prestigio nel mondo e rappresenta un’eccellenza nel settore. Siamo riconoscenti alla compagnia per avere tracciato la rotta ancora verso il nostro club, consapevoli dell’importanza che MSC Crociere riveste nella promozione turistica e territoriale della città di Genova e della regione Liguria” ha sottolineato l’ing. Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa CFC, nella nota diffusa dal club.



“Nel fare i complimenti a società e tifosi per il ritorno in Serie A, siamo particolarmente orgogliosi di rinnovare questa partnership con il Genoa CFC, il club calcistico più antico d’Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione. L’obiettivo è quello di rafforzare sia il posizionamento ad alto livello di MSC Crociere nel mondo sportivo, sia lo stretto legame coltivato dalla Compagnia con i territori e le città in cui opera. La sponsorizzazione del Genoa contribuisce, in particolare, a rinsaldare ulteriormente il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale”, ha dichiarato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere.