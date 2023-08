Tpl Linea, ok anche dall'assemblea dei soci al bando per il direttore generale. Mattia Minuto sarà consulente

Sarà pubblicato a settembre il bando per selezionare il prossimo direttore generale di Tpl Linea.

La conferma è arrivata nel corso della mattinata odierna, in cui il testo della gara è stato sottoposto anche all'esame dell'assemblea dei soci dell'azienda di trasporto pubblico locale, dopo essere stato già approvato nei giorni scorsi dal nuovo cda aziendale guidato dal neo presidente Vincenzo Franceri.

E' stato quest'ultimo a relazionare i partecipanti sull’attività del primo mese del nuovo consiglio aziendale, durante il quale è stata approvata la relazione semestrale che registra un trend in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, e per il quale sono stati definiti gli assetti operativi.

In attesa del dg, in questa prima fase è stato deciso di ripartire il lavoro tra i membri del Consiglio d'amministrazione in base alle specifiche competenze, aggiungendo inoltre la consulenza di Mattia Minuto, nome nei mesi scorsi caldeggiato dai sindacati proprio per un ruolo dirigenziale nell'assetto di Tpl Linea.

Passando agli aspetti operativi, è stata individuata dall'assemblea come priorità immediata quella relativa alla sicurezza e alla manutenzione dei mezzi. Intanto è stata avviata anche la fase di collaudo di fabbrica dei bus elettrici.

L’assemblea ha approvato l’operato del Cda: “Il Cda - ha dichiarato il presidente Franceri - ha approvato, come primo atto, il bando per il direttore generale, non solo perché era un mandato dei soci, ma anche perché lo stesso Cda lo ritiene determinante per il rilancio dell’azienda. Fino a quando non verrà individuata la nuova figura i membri del Consiglio di amministrazione si faranno carico in maniera condivisa delle deleghe”.

Il presidente Franceri ha anche aggiunto: “In questo primo periodo in azienda ho portato avanti un percorso di ascolto dei dipendenti dei vari reparti e dei rappresentanti sindacali. Certamente il tema della sicurezza e della manutenzione è una priorità ed è un tema che va inserito sempre in una costante pianificazione degli obiettivi di medio e lungo termine”.

“L’obiettivo è affrontare insieme le sfide di oggi, andando tutti nella stessa direzione. Dobbiamo fare ed essere azienda, partendo dalla forza dei 425 dipendenti di TPL Linea” ha chiosato il massimo dirigente.

A fargli eco il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri: "In questo primo mese è stato portato avanti un importante lavoro di dialogo e avviato un percorso con ambiziosi obiettivi di crescita. Un'importante intesa sia a livello di presidenza e cda per quel che riguardano le scelte e gli indirizzi dell'azienda, sia a livello di ordinaria attività degli uffici nell'attuazione di tutto quanto necessario per la buona gestione contrattuale. Questo nuovo corso sono certo che porterà ad una collaborazione sempre più coinvolta di tutti gli attori ai fini di affrontare insieme le sfide che verranno e pianificare per il meglio la vita di un'Azienda importante sia per i lavoratori stessi che per l'intero panorama sociale ed economico del nostro territorio".

"E' stata un'assemblea molto positiva, il presidente ha dato conto sia di un modo di lavorare sia di attività svolte molto importanti. L’aver approvato immediatamente il bando per il direttore generale è fondamentale, perché, come noi sosteniamo da tempo e come avremmo voluto già mesi fa, quella è una funzione essenziale per la piena efficienza dell’azienda ed è un bene che il cda ne abbia dato massima priorità come richiesto. Inoltre la determinazione con la quale la nuova dirigenza sta affrontando i temi di medio e lungo periodo, ma anche di urgenza immediata, come la sicurezza e la manutenzione, è un segnale che l’azienda sta andando nella direzione da noi auspicata. Inoltre, mi piace sottolineare lo spirito di squadra e la disponibilità che il cda sta mostrando in questa fase di avvio. Siamo certi che con questa determinazione e con il sostegno dei soci, l’azienda potrà affrontare le sfide che ha di fronte", conclude il sindaco di Savona Marco Russo.