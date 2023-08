Turismo, la Liguria è la più amata dai turisti ad agosto

“Anche ad agosto la Liguria è in vetta alla classifica delle mete preferite dagli italiani, che sempre di più scelgono il nostro mare e il nostro entroterra per le vacanze estive, e non solo. Questo grazie a un’offerta turistica a 360 gradi, capace di spaziare dalle più rinomate località balneari, record a livello nazionale di Bandiere Blu anche nel 2023, a parchi naturali, percorsi culturali ed eventi di grande prestigio. Non solo assistiamo a una crescita importante di turisti internazionali, come statunitensi e australiani: come dimostrano i dati dell'Osservatorio del Turismo di Confcommercio la Liguria è anche sul podio delle regioni più amate dagli stessi italiani. Un risultato che conferma come anche il lavoro di promozione e valorizzazione portato avanti in questi anni da Regione Liguria stia portando a risultati concreti”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il report, condiviso dall'Osservatorio del Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg, sulla base delle elaborazioni dell'Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat. La nota evidenzia come, malgrado l'aumento delle vacanze all'estero post Covid, 7 italiani su 10 restano comunque, anche ad agosto, entro i confini nazionali, con il 50% che sceglie destinazioni di mare. La Liguria è tra le prime tre scelte insieme a Trentino Alto Adige e Calabria. Seguono Campania, Puglia ed Emilia Romagna.