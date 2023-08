Tagliano le gomme delle auto in via Pietro Giuria e via Luigi Corsi a Savona: denunciati due giovani

I carabinieri della stazione di Savona hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 18enne e un 17enne, entrambi italiani, ritenuti responsabili del danneggiamento commesso lo scorso 15 luglio intorno alle ore 03:00 di sette autovetture parcheggiate tra via Pietro Giuria e via Luigi Corsi (leggi QUI).

A segnalare l’accaduto sono stati i proprietari delle autovetture che nella caserma di via Mentana hanno denunciato di aver subito il danneggiamento dei loro veicoli tramite il taglio degli pneumatici.

I militari hanno immediatamente avviato le indagini e, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite presso alcuni esercizi commerciali della zona, sono riusciti ad individuare i presunti autori del danneggiamento.

Dalla visione dettagliata delle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno identificato due ragazzi che, tramite un oggetto contundente, colpivano con aggressività gli pneumatici di alcune autovetture in sosta.

I due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di danneggiamento in concorso. Sono ancora da chiarire i motivi del gesto compiuto dai due ragazzi.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’atto vandalico non sembra nascere da un movente particolare, infatti i due autori, molto giovani, hanno danneggiato gli pneumatici di un’intera fila di autovetture parcheggiate sulla pubblica via, scelte a caso e probabilmente solo “per gioco”.

"Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria" dicono dal comando provinciale dei carabinieri di Savona.