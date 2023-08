Ultimo shopping...prima delle vacanze al Molo 8.44 di Vado

"Sei in partenza per le ferie? Aspetta ancora un attimo. Le ultime occasioni dei saldi estivi 2023 ti aspettano al Molo con scontistiche pazzesche".

Dicono dalla direzione del Molo 8.44 di Vado Ligure che ricorda che da Den Store i ribassi fino al 70% consentono di accaparrarsi i jeans dell’estate ad un prezzo vantaggioso.

E le promozioni ovviamente non sono finite qui: per chi rimane a casa in questo mese di agosto, Casa Shops offre la possibilità di acquistare elementi di arredo alla moda della collezione Mobili Top scontati al 30%.

"Cosa aspetti? Passa al Molo per le tue occasioni dell’estate e goditi una giornata spensierata di shopping con chi ami" concludono dal Molo.