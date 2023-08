Murialdo, la Croce Verde acquista un nuovo mezzo per il trasporto di disabili e anziani: "Era il pezzo mancante" (FOTO)

La Croce Verde di Murialdo amplia il proprio parco mezzi con l'acquisto di un nuovo Fiat Doblò dotato di pedana auto-caricante, dedicato al trasporto di persone disabili e anziane. Tale veicolo rappresenta un importante tassello per migliorare l'assistenza alla comunità dell'Alta Valle.

"Abbiamo identificato questo mezzo come l'elemento mancante per migliorare ulteriormente i nostri servizi. Grazie a questa nuova acquisizione, saremo in grado di avvicinarci sempre di più alle esigenze della nostra comunità e garantire un trasporto agevole e sicuro per i nostri concittadini. Il Doblò è stato acquistato con le risorse avute grazie al lavoro dei volontari. Speriamo e confidiamo nel contributo della Fondazione De Mari che ci ha sempre aiutato in questi anni", spiega il presidente della Croce Verde Fabrizio Poggio.

L'Alta Valle presenta sfide logistiche significative. Tenuto conto della generale mancanza di volontari, nonché dell'importanza di garantire una continua assistenza H24, la Croce Verde si prepara ad assumere un autista soccorritore: "E' una nostra milite, già in possesso dei requisiti di formazione richiesti", spiega il presidente Poggio.

Nonostante l'arrivo del nuovo autista e soccorritore, la Croce Verde mantiene l'invito aperto a tutti coloro che desiderano contribuire come volontari: "La nostra comunità si basa sulla solidarietà e collaborazione - conclude Poggio - Siamo grati per il supporto che riceviamo dalla popolazione locale e invitiamo chiunque abbia voglia di dare una mano a unirsi a noi in questa importante missione. Insieme possiamo essere ancora più efficaci nell'aiutare chi ha bisogno. E' nell'interesse di tutti garantire il soccorso in tempi brevi, soprattutto in zone come le nostre, situate a più di 40 chilometri dal primo Pronto Soccorso".