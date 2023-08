Genoa, la campagna abbonamenti sfonda quota 24mila le tessere staccate, nel mirino il record cittadino

L'obbiettivo posto dalla società ai suoi tifosi era decisamente ambizioso e non certo di facile o scontato raggiungimento. Eppure l'entusiasmo del popolo genoano sta spingendo la storia del Vecchio Balordo verso un altro traguardo notevole, dopo quello del ritorno in Serie A dopo un solo anno.

Con 24.290 tessere già strappate, quella per la stagione '23/'24 è la campagna abbonamenti più partecipata della storia del Genoa, che ha portato la Gradinata Nord a essere esaurita in un batter d'occhio e altri settori come Gradinata Zena e secondo anello dei Distinti a essere molto prossimi a questo traguardo.

Un risultato paragonabile a quello della stagione 2009/2010, quella del ritorno in Europa League a distanza di circa vent'anni dopo aver sfiorato per un soffio la qualificazione storica ai preliminari di Champions League coi gol del "Principe" Milito, nella quale erano stati 24.289 gli abbonamenti "staccati".

Ora a distanza di poche centinaia c'è il record assoluto cittadino, quello fatto marcare con 25.186 abbonati dalla Sampdoria fresca di scudetto dei "gemelli del gol" Vialli e Mancini.