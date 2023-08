La Samp supera la Virtus Entella 3-1 nell'amichevole a porte chiuse del "Mugnaini"

È finita 3-1 per la Sampdoria l'amichevole disputata (a porte chiuse) nel pomeriggio di ieri a Bogliasco tra i blucerchiati e la Virtus Entella.

Sul campo del centro sportivo "Mugnaini", oggetto di lavori di restilyng e per questo chiuso a media e tifosi, mister Andrea Pirlo ha colto l'occasione per offrire una chance dall'inizio a chi in questa prima parte di stagione si è visto solo a partita in corso. Nel 4-3-3, certezza granitica del tecnico doriano, spazio a Ravaglia in porta, Paoletti, Bereszynski, Murru e Barreca in difesa; Benedetti, Askildsen, e Panada in mezzo al campo; Stoppa, La Gumina e Delle Monache in avanti.