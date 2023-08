Tagli al Pnrr, Rossetti: "Toti convochi subito i parlamentari di maggioranza e minoranza liguri"

Bisogna pretendere chiarezza dal Governo, senza cadere dell'allarmismo ma anche senza tenere per forza un atteggiamento filo governativo, consapevoli che le risorse statali non sono infinite e che la possibilità di ricorrere all'indebitamento per lo Stato si è molto ridotta anche a seguito del Pnrr. Fare chiarezza e avere certezze contabili-amministrative è un diritto dei cittadini e le contrapposizioni politiche in una fase cruciale come questa non servono a difendere il nostro territorio. Altre Regioni hanno pesi politici ben superiori alla piccola Liguria, mentre il nostro territorio soffre in modo cronico e più pesante di altre regioni la carenza di infrastrutture e di dissesto idrogeologico e ha bisogno di grandi riqualificazioni urbane su tutto il territorio regionale.”