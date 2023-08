“Arte in Campagna”, all’antico frantoio di Marmoreo la 12esima edizione con 38 artisti in mostra (FOTO)

Tappa a Marmoreo, una piccolissima frazione di Casanova Lerrone, nell’entroterra ingauno, questa settimana, per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, dove da ieri, sabato 5 agosto, al 12 compreso si rinnova l’attesissimo appuntamento “Arte in Campagna”, curato da Enrica Cremonini dell’associazione Etra Marmoreo Comunità Creativa, con la collaborazione del Comune di Casanova Lerrone.

“Arte in Campagna” è una mostra di dipinti, sculture e fotografia giunta alla dodicesima edizione, che si sviluppa in spazi davvero unici e caratteristici: il suggestivo antico frantoio di Marmoreo. Qui, oltre all’esposizione, si svolgeranno una serie di eventi, performance, appuntamenti gastronomici e culturali. Un vero distillato di arte locale, con autori legati alla zona e non solo, accomunati dal desiderio di condivisione del proprio sentire artistico. Una splendida iniziativa con la vocazione di trasmettere l’arte e, allo stesso tempo, valorizzare il territorio, riscoprirlo, incentivare l’aggregazione e lo spirito di squadra, il ritrovamento di un’identità comune, il piacere di stare insieme, la comunità locale tutta, che anche grazie ad “Arte In Campagna” partecipa attivamente alla valorizzazione di Marmoreo.

“Siamo molto contenti – afferma la curatrice Enrica Cremonini -: c’è una bella giornata, l’atmosfera giusta, i nostri 38 artisti, tante novità. Contenti di essere riusciti anche quest’anno a realizzare ‘Arte in Campagna’, che quest’anno ha una nuova veste e una nuova immagine. Per la prima volta – spiega - abbiamo una locandina d’autore, realizzata da Lafoz (Roberto Lafornara, ndr), con la promessa per il prossimo anno di lanciare un concorso apposito”.

“Lo stile di allestimento si è rinnovato, partendo da un momento di difficoltà che ha comportato il farsi aiutare da tutti gli artisti – prosegue -. Tutta la mostra è stata quindi allestita in collaborazione con ciascun artista. Per me è stato bellissimo, perché ho avuto la possibilità di vivere un momento esclusivo con ognuno di loro, cosa che non ero riuscita a fare nelle edizioni precedenti”, conclude con la delicatezza che la contraddistingue Enrica Cremonini.

L’evento, che all’inaugurazione ha registrato un grandissimo numero di visitatori e che ha visto l’esibizione della performance “Nero”, a cura di Nicoletta Bernardini e Luca Del Sordo, che lasceranno l’installazione e il video, avrà un finissage programmato per sabato 12 agosto e che vedrà l’esibizione della band “Ric & Friends Live Music”, la presentazione a cura di Tiziana Minacapilli del libro “L’arcobaleno della porta accanto” di Maria Rosaria Ferrara, il gruppo “Cosavuoichetilegga” che eseguirà alcune letture e il secondo appuntamento del “Broncatage all’Antico Frantoio”.

Presenti con le loro opere, in questo magnifico scenario, gli artisti Guro Haakensen, Letizi Nicolini, Francesca Criscione, Donatella Pecoraro, Sabrina Marchiano, Rosa Mammola, Arlan Giunta, Theresa Van Cherry, Monica Checchin, Jimmy Ferrara, Aurora Tacchi, Avilo, Lafoz, Donata Marchesini, Carla Sterla, Cinzia Vola, Marco Breewuer, Mauro Marchiano, Ennio Bestoso, Alessandro Spampinato,Thirty7, Sergio Aimasso, Lucia Sconfienza, Luca Del Sordo, Pierdamiano Bontempo, Italia Furlan, Luca d’Andrea, Lara Giurdanella, Susanna Lanati, Patrizia Ricca, Mariangela Persano, Giovanni Madianitti, Luca Rotondo, Sybille Dango, Simonetta Porazzo, Marco Pastorelli e Herman Ristuccia.

Una speciale occasione di incontro con diverse forme di arte da non perdere.

#ILBELLOCISALVERÀ