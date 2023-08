Albenga, un cittadino: "Il torrente Avarenna come una palude" (FOTO)

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Il torrente Avarenna di Albenga oramai è più simile ad una palude. D'altronde, capita che il passato ritorni: scorre in una zona che un tempo era un acquitrino".

"Certo è, che un torrente ridotto in quelle condizioni, non diventa incubatrice di zanzare e habitat naturale per tane di topi dall'oggi al domani, ma dopo settimane e settimane, mesi in cui le priorità dell'amministrazione sono state altre, nonostante questo degradante spettacolo scorra tra abitazioni civili (soprattutto di seconde case e quindi portatrici di IMU per le casse comunali), e un esteso camping che registra il tutto esaurito, oltre che di fianco ad un supermercato, l'unico della zona".

"Si tratterebbe forse allora dell'intento di preservare la flora locale incluso un ormai splendido e rigoglioso fico che ha messo radici nel greto? Ipotesi poco probabile visto il taglio di decine di preziose e maestose magnolie in via Trieste avvenuto nelle settimane scorse per il rifacimento del marciapiede: tagliate, sradicate e gettate via, anziché trapiantarle nei numerosi parchi e giardini pubblici o donarli ad altri comuni limitrofi. Alla faccia dei centinaia di alberi bruciati nel circondario dai devastanti incendi".