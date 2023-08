Albissola, il 10 agosto incontro con lo scrittore Matteo Bussola e presentazione del libro "Un buon posto in cui fermarsi"

A Ubikate l'autore del romanzo più venduto nel 2022 in Italia. Giovedì 10 agosto alle ore 21,15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con lo scrittore Matteo Bussola e presentazione del libro "Un buon posto in cui fermarsi" (Einaudi).

Dopo il formidabile successo de “Il rosmarino non capisce l'inverno”, sette mesi in classifica con 150.000 copie vendute e romanzo più venduto del 2022, ecco il nuovo romanzo di Matteo Bussola.