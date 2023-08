"I Pirati dei Caruggi" approdano ad Albenga, il 10 agosto spettacolo in piazza De Andrè

I "Pirati dei Caruggi" capitanati da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin, giovedì 10 agosto, approderanno ad Albenga in piazza De Andrè con lo spettacolo “A scopo di Lucro”.

Una parodia dei liguri per un viaggio che non risparmierà risate e qualche stilettata all’inconfondibile carattere ligure che, va detto, negli anni in realtà sta cambiando sempre più dimostrando che la “torta di riso” non è affatto finita.

Pungenti e ironici, i Pirati dei Caruggi offriranno ad Albenga una serata imperdibile per l’energia e la varietà dell’umorismo di casa nostra. Lo spettacolo è inserito nell’ambito della serata degli Emys Awards premio che quest’anno sarà consegnato alla nota scrittrice Cristina Rava.

La serata, infatti, inizierà alle ore 21 con la consegna del premio, seguirà lo spettacolo “A scopo di Lucro” de “I Pirati dei Caruggi” e, infine, alle ore 23.00 circa ci sarà lo spettacolo pirotecnico sul molo della darsena. Spettacolo gratuito.