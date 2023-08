Savona, torna la fiera di san Bartolomeo del Bosco, l'ultima edizione nel 2019

Torna la fiera di San Bartolomeo del Bosco, il 9 e l'11 settembre, da tempo assente dagli appuntamenti cittadino dopo la pausa del covid. La fiera occuperà i prati sopra alla strada, messia disposizione dei proprietari in accordo con il Comune.

“Siamo molto contenti di poter riportare in città questa fiera – spiega l'assessore ai Quartieri Gabriella Branca – e per l'occasione siamo riusciti ad organizzare numerose iniziative”.

Un appuntamento storico per i savonesi e che chiude la stagione estiva. Tra gli appuntamenti dei due giorni a San Bartolomeo del Bosco ci saranno banchi espositivi di artigiani che lavorano il cuoio, il legno. Miele , formaggi e altri prodotti dell'enogastronomia del territorio.

Per i bambini ci saranno attività organizzati dall'Associazione Pipinin, i gruppi Scout Agesci e Cingei, l'associazione Aisha pony e percorsi di trekking e in mountain bike. Ci sarà poi il tradizionale bestiame e street-food in collaborazione con Michelin.