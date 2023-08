Beni culturali, Lega: "Dal Mit oltre 680 mila euro per interventi di recupero in Liguria"

"In arrivo dal Mit per la nostra Liguria, oltre 680 mila euro per gli anni 2024/2025 per il recupero, il restauro, il consolidamento e la valorizzazione dei beni culturali, architettonici e di culto del nostro territorio. Previsti, inoltre, altri ingenti stanziamenti per gli anni successivi". Lo dichiararono i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli.

"L’impegno del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi certifica, ancora una volta, l’attenzione e l’interesse per la tutela e la conservazione del nostro patrimonio storico e culturale che rappresenta un volano economico e identitario".

"Le nostre bellezze sono la nostra storia, il nostro futuro. Bene così", concludono dalla Lega.