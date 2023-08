Caro vacanze, Grande Liguria: "No alle speculazioni sui turisti, ma lasciamo lavorare chi si mette in gioco"

" Ricordiamo che le previsioni di Federconsumo a maggio 2023 prevedevano un aumento per una famiglia tipo di vacanzieri (4 persone) di circa 800 euro, ovvero il 40% in più rispetto all'anno precedente - spiegano dal partito - Una delle cause principali è il caro benzina, che ovviamente va a incidere sul costo di tutti prodotti prodotti e quindi tutti possono valutare quanto costa di più il carello della spesa, pertanto a cascata tutto aumenta: ristorante, albergo, eccetera. Certamente tutto ciò non deve diventare un alibi per fare speculazione " continuano dalla segreteria di Grande Liguria specificando come il riferimento sia verso tutti i settori.

Sull'argomento è intervenuta, in una nota nella quale si chiede innanzitutto all'opinione pubblica di non generalizzare sulle spalle di un'intera categoria e alle istituzioni competenti di regolare su eventuali "furbetti", Grande Liguria.

Diversi gli interventi, in particolare sui social ma anche sui media, nei quali al centro vi è l'aumento generale dei prezzi, quello da qualcuno definito "caro vacanza", in Liguria.

"Quanto sta avvenendo ricorda molto da vicino quanto avvenne nel momento in cui si fece il cambio da lira a euro - continuano - I mancati controlli fecero sì che, in alcuni casi, quello che il giorno prima costava 5mila lire il giorno dopo costava 5 euro, quando il cambio prevedeva e prevede che 5 mila lire convertite in euro siano 2,50 euro".

"Questa lunga premessa per dire che non si può e non si deve generalizzare accusando un'intera regione di essere cara, in quanto la stragrande maggioranza degli operatori turistici lavora con impegno cercando in alcuni casi di contenere gli aumenti, per non perdere il cliente - spiega Grande Liguria - Per cui non ci sentiamo di banchettare, come hanno fatto tanti eroi da testiera, sulla vita di chi ha sbagliato, e lo scontrino lo conferma".