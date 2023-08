Ex Savam, Scotti: "Gli altaresi non devono sostenere questa spesa, spetta alla Soprintendenza"

"La favola del sindaco continua, peccato che per gli altaresi sia un incubo senza fine". Cosi la consigliera indipendente Rita Scotti replica alle affermazioni diramante nella mattinata odierna dall'amministrazione comunale di Altare in merito alla messa in sicurezza dell'ex Savam.

"Il codice dei beni culturali e del paesaggio parla chiaro: perché devono essere gli altaresi a sostenere questa spesa, quando spetterebbe alla Soprintendenza intervenire economicamente? Oltre il danno, la beffa, un anno di strada chiusa e ora dobbiamo pure pagare! Andremmo risarciti tutti, invece ci facciamo deridere da burocrati senza senso pratico che riescono ad avere la meglio su pavidi amministratori".

"La Soprintendenza dovrebbe quindi anticipare i soldi e poi, eventualmente, vedersela con i proprietari, senza che il comune svuoti le casse, sempre vi siano i denari a sufficienza per coprire tutte le spese".

"Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Le contraddizioni sono sempre evidenti, come sin dall' inizio di questa vicenda".

"L'abbassamento della ciminiera è ritenuta necessaria dai tecnici di Città del Vetro, tra cui ora c'è lo stesso docente universitario di fiducia della soprintendenza, perché prove tecniche inconfutabili avrebbero messo in luce la sua instabilità con pericolo per chi andasse ad eseguire gli altri lavori di messa in sicurezza. Se la soprintendenza ritiene che non si possa abbassare come potrà farlo il comune?", si chiede la Scotti.

"Se lo stesso professionista ora lavora per Città del Vetro, quindi non può più essere "super partes" (termine tanto pronunciato dal sindaco), chi segue adesso gli interessi comunali (di fatto mai tutelati)?", conclude la consigliera Scotti.