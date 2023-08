Dego, tutto pronto per la 28ª edizione della Mostra d'Arte e Fotografia

Sabato 12 agosto, alle ore 20.30, il Circolo Culturale Dego darà il via alla 28ª edizione della Mostra d'Arte e Fotografia. L'evento avrà luogo nei locali della scuola elementare "Bruno Munari".

Sarà un'occasione unica per immergersi nell'arte e nella creatività, con un eclettico gruppo di artisti provenienti non solo dalla Val Bormida, ma anche da altre regioni italiane. Pittori, fotografi, ceramisti e artigiani di oggetti in legno e materiali vari daranno vita a un'esposizione che incanterà i visitatori con la loro visione unica del mondo.

La sezione dedicata alla pittura di questa edizione è un omaggio a uno dei talenti locali in ascesa, Andrea Pisano, originario di Dego e già affermato in ambito nazionale per la sua creatività.

Ma l'esposizione non si limiterà soltanto alla pittura. La partecipazione di "Officina Acquarello" e degli apprezzati fumettisti Rossana Berretta e Alessandro Sidoti arricchirà ulteriormente l'evento, offrendo una gamma variegata di stili e forme d'arte.

La serata inaugurale sarà solo l'inizio di un'esperienza culturale che andrà oltre la superficie artistica. Alle ore 21, nel suggestivo giardino della Scuola, prenderà vita la seconda edizione degli "Incontri Letterari", un'opportunità unica per approfondire temi legati alla letteratura, agli autori e alle questioni sociali. I partecipanti avranno l'occasione di discutere, condividere idee e arricchirsi attraverso il potere delle parole.

"L'evento non sarebbe stato possibile senza il supporto prezioso del comune di Dego e del sindaco Franco Siri. Un sentito ringraziamento va anche alla dirigente scolastica, dottoressa Elisabetta Di Scanno, responsabile del plesso di Dego e Cairo Montenotte, e alla pro loco di Dego, che hanno contribuito a rendere possibile questa affascinante esperienza", spiegano dal Circolo Culturale Dego.

La Mostra d'Arte e Fotografia sarà visitabile fino al 15 agosto, e poi nuovamente dal 18 al 20 agosto. Un'opportunità da non perdere per immergersi nell'arte, nella cultura e nella bellezza che la comunità di Dego e dintorni ha da offrire.