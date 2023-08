La voce di Tosca per il gran finale del Roumiage a Coumboscuro (VIDEO)

È tutto pronto a S.Lucio de Coumboscuro, frazione di Monterosso Grana, per il Roumiage.

Il tema 2023 è l'intreccio contenuto nei significati della parola Vous(voce/voi), a dieci anni dalla scomparsa del fondatore Sergio Arneodo.

Dopo gli incontri/concerto nei luoghi insoliti della valle Grana - da chiara Rosso nella Cappella di Santa Maria della Valle, alle Madamé a Montemale - si esibirà ancora l'Ensemble del Giglio domenica 20 agosto alle 17 al Santuario di San Magno.

Domenica 13 agosto "La draio de l'estelo" con il consueto percorso (si ripete dal 2016) lungo il vallone che da Sancto Lucìo porta al piano di Rocca Stella (1500 mt) con interventi di land art, bilanciatori di pietre in equilibrio e la proiezione del film "Darreire l'ourisount".

Dal 22 al 27 agosto si entra nel clou con le “Traversado”, le marce dell'amicizia dalla Provenza al Piemonte.

Sabato 26 agosto il convegno incentrato sulle figure di Don Milani e Sergio Arneodo, “Quando l'obbidienza non è una virtù”, sul tema dell'educazione attiva. La sera “Vous come Nous”, un flash mob in cui diverse corali verranno invitate a cantare canzoni in italiano, provenzale e nizzardo.

Il gran finale del Roumiage domenica 27 agosto alle 15 con il concerto di Tosca: si esibirà con una line-up specifica di world music tratta dal suo vastissimo repertorio. Biglietti a 20 euro su www.mailticket.it

Fino al 25 settembre si potrà visitare la mostra “Forgiaron – storia di una bottega artigiana”, sulla forgia della famiglia Scarsi di Canale d'Alba. Fondata nel 1850 dal capostipite Bernardo, fabbro-maniscalco, oggi cinque discendenti tra padri e figli, continuano la tradizione del ferro battuto con produzioni che hanno superato i confini italiani.

Una rassegna che dà voce al lavoro artigianale, ma soprattutto alle capacità creative ed artistiche dei cinque professionisti della forgia che operano a livelli di riconosciuta eccellenza.