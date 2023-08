Torna Albenga Dreams, la manifestazione dedicata al fantasy

Nel centro storico di Albenga e in piazza del Popolo a settembre torna Albenga Dreams. L’evento si terrà dall'8 al 10 settembre e vedrà la presenza di concerti, Cosplay, convegni, mostre, aree giochi attrezzate, workshop, dimostrazioni, area fumetto e tanti altri eventi tematici.

Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

Per poter partecipare alla manifestazione occorre presentare gli appositi moduli scaricabili dal sito del comune (LEGGI QUI) entro il prossimo 24 agosto. Il modulo è rivolto a chi intende aprire cantine straordinarie, agli espositori non alimentari che saranno presenti con i loro stand, alle attività commerciali (bar, ristoranti, gastronomie/laboratori artigianali di alimenti) e food truck.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Un appuntamento che negli anni è andato sempre più consolidandosi e che continua a crescere attirando nel nostro Centro Storico e in Piazza del Popoloche per l’occasione sarà lo scenario magico dei fumetti e del cosplay molti appassionati e non provenienti da vicino e lontano”.