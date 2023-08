Occupazione in Liguria, Toti: "Assunzioni previste in crescita ad agosto"

“Dopo un luglio positivo, anche agosto avrà un segno più dal punto di vista dell’occupazione: secondo i dati di Unioncamere, per questo mese sono previste 8.150 assunzioni in Liguria, 490 in più rispetto ad , di cui 4.720 nella Città metropolitana di Genova. Sono dati che dimostrano come la nostra Regione stia attraversando una fase di crescita in molti settori, a cominciare dal turismo che sta vedendo uno sviluppo sempre più accentuato, senza dimenticare altri fiori all’occhiello della nostra economia come i servizi e la logistica”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che commenta i dati del bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal e dedicato alle previsioni sui fabbisogni occupazionali delle imprese, da cui emerge che sono appunto 8.150 le entrate programmate in Liguria dalle imprese dell’industria e dei servizi (con almeno 1 dipendente), 490 in più rispetto all’agosto scorso e 360 rispetto ad .

“I dati di Unioncamere fotografano un tessuto aziendale in salute e dinamico, sia sul fronte delle imprese a conduzione familiare che di quelle più grandi, ma parlano anche della difficoltà delle imprese nel trovare alcune figure professionali, come operai specializzati, addetti alle vendite, conduttori di veicoli e lavoratori proprio in quel turismo che tanto sta crescendo in questi anni – continua il presidente Toti – Per far incontrare in modo sempre più efficace domanda e offerta di lavoro, Regione Liguria continua a lavorare con decisione sul tema della formazione”.

“I dati della Liguria e in particolare della provincia di Genova sono confortanti e confermano la netta ripresa del mondo del lavoro: commercio, turismo e servizi alle imprese sono settori in crescita. Le misure adottate dalla Regione di sostegno alle imprese, come i bonus assunzionali del Patto per il Lavoro nel Turismo, si stanno rivelando assolutamente efficaci”, aggiunge l'assessore regionale al Lavoro Augusto Sartori