Partì da Albisola e divenne cancelliere a Monterrey in Messico: delegazione di messicani in visita per conoscere la storia di G.B. Schiappapietra

Un albisolese nei primi anni del 1600 emigrò nella città di Monterrey in Messico e divenne cancelliere del Governatore.

Per questo una delegazione di cittadini messicani martedì scorso hanno fatto visita ad Albisola Superiore per scoprire dove era nato nel 1627 Giovanni Battista Schiappapietra.

Accolti dall'amministrazione comunale e dal consigliere regionale Alessandro Bozzano si sono immersi in un itinerario storico-artistico-culturale per il comune albisolese con l'ausilio di Gianni Venturi, concittadino albisolese studioso e esperto del territorio, autore di ibri che ricostruiscono la storia della città.

Schiappapietra prese parte alla vita civile e politica del regno compresa la conquista del Texas e fu artefice del libro "Storia del nuovo regno di Leon dal 1650 al 1690”.

"C'è un filo forte e solido che unisce la regione del Nuovo Leon a Albisola nel nome di Schiappapietra. Il giovane ‘Chapa’ è stato testimone di una civiltà passata che ha unito due città diverse tra di loro creando ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, un legame autentico con le generazioni attuali. Per questo motivo ieri, nella sala Giunta del Comune, abbiamo svelato due targhe che rendono onore all’illustre albisolese la cui vicenda, a distanza di anni continua, a affascinare i connazionali messicani - spiega l'assessore alla cultura Simona Poggi - Una giornata importante nella quale state messe solide basi per sviluppare progetti che ricongiungono Albisola e Monterrey, nello stato del Nuevo Leon".

"La cultura unisce, promuove la conoscenza del patrimonio nazionale, ricuce le distanze, crea ponti per favorire l'incontro tra i popoli e per creare sinergie. Un doveroso ringraziamento a Luigi Schiappapietra, presidente della omonima Fondazione per il suo impegno nella vicenda del ‘Chapa’ e per il suo forte legame con Albisola" conclude l'assessore.