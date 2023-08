Firmati nella Sala Rossa del Comune di Savona i primi patti di collaborazione per i beni comuni

Firmati oggi in Sala Rossa i primi nove patti di collaborazione tra le associazioni e il Comune di Savona, presenti il sindaco Marco Russo, l'assessore all'Educazione alla cittadinanza attiva Gabriella Branca e l'assessore al Sociale Riccardo Viaggi.

I patti sono quelli relativi all'organizzazione di eventi nella Galleria del Garbasso proposta dal Circolo Paulista, le attività diffuse in città per sensibilizzare i cittadini sul tema della danza paralimpica (Semplicemente Danza asd) e l'iniziativa di Teatro 21 che a Santa Rita organizzerà eventi di comunità che favoriscano la partecipazione e l'incontro tra cittadini.

Tra le associazioni c'è anche il Cai che si occuperà della cura, la manutenzione e la segnalazione dei sentieri dell'entroterra, e l'Associazione Pipinin per l'animazione per bambini, Il Gruppo Leze e n'ta Ciabrea si occuperà di fare piccole manutenzioni, aprire e chiudere i cancelli, organizzare attività come feste di quartiere, giochi dedicati ai bambini, spettacoli teatrali, iniziative culturali e artistiche, attività motorie, educazione ambientale del parco Marabotto (che è stato recuperato).

Il patto per i Giardini Baden Powell, con Auser, si basa invece sul Progetto #Giardinetti365, contenitore di attività che si sviluppano 365 giorni all'anno, per la rigenerazione del verde e per migliorare la fruibilità del parco da parte di bambini, adulti e anziani in modo da riallacciare le connessioni intergenerazionali, favorire l'invecchiamento attivo e promuovere, tra le fasce più giovani, l'inclusione sociale attraverso il gioco e altre attività.

L'associazione Amici del San Giacomo ha un progetto di valorizzazione e tutela dei giardini del San Giacomo attraverso la coltivazione di fiori e piante, eventi e visite guidate e il Gruppo speleologico Savonese per la manutenzione, valorizzazione e organizzazione di visite guidate del vano sottostante il Semi-bastione occidentale di Santa Caterina, al Priamar.