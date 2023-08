Escort in Liguria: truffe, estorsioni, pestaggi

Chi, prima di prendere appuntamento con un avvocato, non legge le recensioni online? Oppure chi prenota una vista dal medico senza informarsi della sua competenza e professionalità? O ancora, chi prenota un tavolo in un ristorante che ha tutte recensioni negative sullo chef?

L’annuncio online descrive una bellissima, gentile e disponibile professionista, ma spesso non corrisponde alla realtà. Di frequente, dietro questi annunci si nascondono persone diverse da quelle in foto e descritte e, a volte, sono addirittura uomini pronti a tutto pur di derubare il malcapitato di qualche soldo.

Per esempio, un uomo di 40 anni di Savona ha deciso di percorrere svariati chilometri per raggiungere in provincia di Monza Brianza la escort incontrata online. Una volta raggiunta, però, si è trovato di fronte una donna diversa da quella delle foto, una tossicodipendente che, malmenandolo, era decisa a derubarlo dei beni in suo possesso.

Truffe, estorsioni, pestaggi: sempre più uomini sono vittime di criminali che, approfittando della riservatezza nella ricerca di una escort, ne approfittano con la consapevolezza che, molto probabilmente, non verranno denunciati per paura o per vergogna: spesso preferiscono perdere oggetti di valore o denaro piuttosto che la famiglia.

La Liguria è una delle regioni più colpite, soprattutto durante il periodo estivo, considerato che molti turisti si spostano per le vacanze. Fortunatamente, per proteggersi da questi eventi è sufficiente verificare il numero di telefono trovato nell’annuncio scrivendolo nel motore di ricerca che si utilizza abbinato alla parola “recensioni”. In questo modo, si verrà reindirizzati a tutti i siti di settore che contengono i giudizi sulle escort scritti dagli utenti.

Il primo sito di recensioni di escort in Europa, attivo dal 2014 in Italia, conta oltre 690 mila recensioni e 5 milioni di utenti unici mensili. Tutte le escort d’Italia hanno almeno una recensione e sono ricercabili attraverso la mappa o la ricerca per comune, così da poter geolocalizzare le professioniste più vicine, gratuitamente.

L'importante è non sottovalutare il problema, non pagare in anticipo e controllare sempre prima di concordare l’appuntamento con la escort. L'utente è più tranquillo se viene a conoscenza dei vari servizi che la professionista offre prima di prendere qualsiasi appuntamento.