All'auditorium "Baldassarre" la consegna dei Premi Alassio 2023

Ieri sera nell'auditorium "R. Baldassarre", nei locali della biblioteca civica, con il patrocinio del comune, il Centro Pannunzio ha conferito i Premi Alassio 2023.

Il prestigioso premio "Mario Pannunzio" è stato consegnato a Paolo Petroni, eminente figura nota per la sua guida come presidente nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina.

Carmine Festa, rispettato giornalista e redattore capo del Corriere della Sera, ha ricevuto il riconoscimento "Ennio Flaiano". Tiziana Parenti, stimata avvocato ed ex magistrato, è stata onorata con il premio "Alfredo Biondi", in riconoscimento del suo contributo straordinario al mondo legale e giuridico. Per Franco Sanlorenzo, maestro pasticciere, il premio "Mario Soldati".

All'evento sono intervenuti il vice sindaco di Alassio Angelo Galtieri e il direttore del Centro "Pannunzio" Pier Franco Quaglieni. Anna Ricotti e Marco Servetto hanno curato l'introduzione e il coordinamento della manifestazione.