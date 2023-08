Borgio Verezzi: grande successo alla prima di Amleto, il nuovo classico del Barone Rampante

Teatro completamente sold out, ieri sera alla prima di “Amleto Principe di Danimarca”, il nuovo classico della Compagnia del Barone Rampante per la regia di Carlo Orlando e Eva Cambiale, attori, registi e attualmente insegnanti, insieme alla coreografa Claudia Monti, al Teatro Nazionale di Genova.

Applausi a scena aperta, tante generazioni a teatro, attori anche tra il pubblico, per uno spettacolo che è pura poesia, adrenalina, attualità e incanto e sa parlare a tutte le generazioni attraverso un magistrale e rispettoso adattamento teatrale dei due registi. Essenzialita’ e eleganza estrema nelle scene e nei costumi firmati Anna Varaldo, Laura Pontiggia e Lorenzo Rostagno, perché anche la bellezza “si può insegnare”, come la grazia, l’intensità e la forza visiva delle coreografie di Claudia Monti.

“Il Barone Rampante è una compagnia transgenerazionale che vede in scena ragazze e ragazzi di vent’anni che si preparano al mestiere del teatro con altri di dodici che per la prima volta frequentano la scena. Noi condividiamo il palco con loro, e facciamo questo per assunzione di responsabilità. Recitiamo insieme a Shakespeare, giochiamo con lui e con il pubblico” spiegano i registi Orlando e Cambiale.