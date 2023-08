Vispa, fuori uso il semaforo pedonale. De Vecchi: "Pronti ad interrogare il sindaco", Mirri: "E' di competenza provinciale, non lo sanno?"

Il semaforo pedonale a chiamata situato a Vispa non funziona. Un disservizio importante tenuto conto del traffico assai intenso lungo la strada provinciale 29.

La questione, stando a quanto riferito, è stata oggetto di segnalazione da parte di alcuni residenti agli uffici comunali, nonché argomento di discussione nel corso dell'incontro pubblico con l'amministrazione Mirri dello scorso 31 luglio.

"I residenti aspettano ancora risposte concrete dall'amministrazione comunale di Carcare - tuona il consigliere di opposizione Christian De Vecchi - Era stato installato dalla nostra legislatura per consentire ai residenti di attraversare la strada in sicurezza. Vederlo inattivo da più di un mese dispiace".

"Non è vero che non ci sono risorse. Da quello che ci risulta, come gruppo di opposizione, l'amministrazione Mirri ha speso 5 mila euro per installare una telecamera in comune", attacca De Vecchi.

"Tale somma poteva essere utilizzata per riparare il semaforo. E comunque - conclude De Vecchi - possono essere utilizzate le risorse delle sanzioni. Se non verrà ripristinato al più presto, prossimamente sarà oggetto di interrogazione da parte nostra".

Immediata la replica del sindaco Rodolfo Mirri: "Hanno governato il territorio per 15 anni e non sanno che il semaforo è di competenza della provincia. La cittadinanza ha fatto proprio bene a mandarli a casa. Noi come comune, non possiamo fare altro che segnalare il disservizio, cosa che è stata fatta".

"E poi - aggiunge Mirri - il semaforo è guasto da più di un anno. Perché non ci hanno pensato loro? Sono stati in carica fino allo scorso mese di maggio".

"Sulla questione telecamera sono soldi ben spesi - conclude Mirri - La cifra è inferiore ai 5mila euro. Per garantire una maggiore sicurezza e scoraggiare il verificarsi di fenomeni di vandalismo, abbiamo deciso di aggiornare l'impianto di videosorveglianza, installando al posto di due dispositivi oramai obsoleti un apparecchio di ultima generazione".