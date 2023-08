Sampdoria, ufficiale il saluto ad Audero: il portiere si trasferisce all'Inter

Nella giornata di ieri (9 agosto, ndr) le visite mediche a Milano, poi la firma e l'annuncio dell'ufficialità da parte della sua nuova società, l'Inter, e il videosaluto del vecchio club di cui ha indossato la maglia 163 volte: così Emil Audero ha lasciato dopo cinque stagioni la Sampdoria.

Il portiere italo-indonesiano, arrivato nel 2018 dalla Juventus nella quale era cresciuto, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto ai nerazzurri dove sarà il vice dello svizzero Yann Sommer. Almeno così sembrerebbe essere nelle gerarchie dei meneghini che per il riscatto dell'estremo ex Samp dovranno versare una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Dall'ombra della Madonnina dovrebbe invece arrivare sulle sponde del Bisagno, con un'operazione comunque slegata a quella sopra citata, il giovane figlio d'arte, proprio del predecessore di Andrea Pirlo, Filip Stankovic.

Anche in questo caso per il giovane classe 2002, lo scorso anno in prestito agli olandesi del Volendam e con diverse presenze da titolare nell'Under21 serba, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.