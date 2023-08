Il Genoa piazza il doppio colpo tra difesa e attacco, ufficiali De Winter e Messias

Non è stata solamente l'occasione per presentarsi in un incontro ufficiale ai propri tifosi la prima di Coppa Italia Frecciarossa contro il Modena per il Genoa.

Ad aprire la serata è stata infatti la presentazione dell'ultimo doppio colpo di calciomercato messo a segno dalla società di Villa Rostan che ha ufficializzato sul prato del Ferraris l'arrivo del difensore belga Koni De Winter e del folletto brasiliano Junior Messias, entrambi con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il primo, dopo un anno in prestito all'Empoli dove ha disputato 14 partite nel massimo campionato prima di essere fermato da un infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per l'intera seconda metà della stagione, arriva dalla Juventus, con la cui maglia ha anche conquistato quella della nazionale belga Under21.

A dare maggiori soluzioni offensive, sia sull'esterno che come seconda punta o mezzala, ci sarà il carioca di Belo Horizonte classe '91 prelevato dal Milan. Arrivato tra i professionisti con la maglia del Gozzano, compagine con la quale ha conquistato la promozione dalla D alla C, si è messo in luce con la maglia rossoblù del Crotone dove ha realizzato 9 reti e 4 assist nella Serie A '20/'21.