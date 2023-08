Retegui mattatore, il Genoa "viaggia" e stende il Modena 4-3: rossoblù ai sedicesimi di Coppa Italia

Bastano 32" all'ex Tigre per dimostrare di aver appreso al meglio la lezione, resa celebre da un suo grande connazionale qual era Hernan Crespo, che è il primo palo a "dare da mangiare" all'attaccante, mentre mister Gilardino gliene concede un'ottantina per mettere al servizio della squadra uno spirito di sacrificio da punta "moderna".

L'impatto del centravanti della Nazionale di Roberto Mancini è però, come detto, significativo anche sul piano del gioco. I rossoblù riescono a muovere bene la palla avanti e indietro, l'intesa con Gudmundsson funziona e in mezzo al campo l'inserimento di Thorsby (al quale viene annullato il gol del raddoppio all'11' per fuorigioco) si fa sentire non solo nell'equilibrare difensivamente i meccanismi genoani.

Meccanismi messi in difficoltà in chiusura della prima frazione quando due palloni non gestiti al meglio da Leali e compagni (per essere eufemistici) stendono letteralmente il tappeto rosso alla provvisoria e immeritata rimonta per i Canarini con Manconi (29') e Tremolada (39'). Ci pensa poi Vasquez in pieno recupero a ristabilire la parità irrompendo su corner all'altezza del secondo palo (48').