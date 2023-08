Calciomercato. Tre volti nuovi per la Sampdoria: ufficiali gli arrivi di Pedrola, Ghilardi e Stankovic

Procede spedita la campagna di rinnovamento in casa blucerchiata: in un mercato ancora focalizzato su ringiovanimento, sostenibilità economica e investimenti per il futuro, è stato un venerdì a dir poco intenso quello vissuto dalle parti di Corte Lambruschini, con ben tre nuove ufficialità annunciate nel giro di poche ore.

In attacco c'è la firma dell'esterno offensivo classe '03 Estanislau Pedrola, in arrivo dal Barcellona con diritto di riscatto (3 milioni di euro) e controriscatto (7 milioni di euro, esercitabile fino al 2025), oltre a un 50% sulla futura rivendita del calciatore: "Son molto contento di poter giocare qui - le prime parole dell'attaccante ex cantera blaugrana raccolte dal canale youtube blucerchiato - non vedo l'ora di scendere in campo e di dare il massimo per il mister, il club e miei compagni. Ho deciso di accettare questa sfida perchè credo ci siano tutte le condizioni per portare avanti un progetto interessante e penso di poter dare molte cose alla squadra: finte, assist e conclusioni in porta".

Ufficiale anche l'arrivo dal Verona, dopo l'ultima stagione giocata a Mantova, del difensore classe '03 Daniele Ghilardi, acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Trattativa conclusa, inoltre, per il portiere serbo '02 Filip Stankovic, figlio di Dejan, prelevato dall'Inter in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Si avvicina, nel frattempo, il debutto ufficiale nei trentaduesimi di Coppa Italia: lunedì alle 18.00 è atteso al "Ferraris" il SudTirol di mister Bisoli: la società blucerchiata ricorda che la partita non è compresa nell'abbonamento dedicato esclusivamente al campionato, che partirà a sua volta sabato prossimo con la trasferta di Terni.