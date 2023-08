Volano gli abbonamenti del Genoa: raggiunta quota 27mila. In arrivo un regalo sulla trequarti?

Ancora qualche giorno alla chiusura, segnatamente una settimana, ma la campagna abbonamenti del Genoa si può già dire essere entrata ufficialmente nella storia con un record cittadino che frantuma tutti quelli precedenti e diventa veramente difficile da superare.

Si è toccata quest'oggi la cifra di 27mila le tessere staccate dalla società rossoblù, con le due gradinate (Nord e Zena) ormai esaurite da tempo, i distinti vicino al pienone e anche il Settore 5, la cosiddetta Gabbia Nord, che va via via riempiendosi sempre più.

Un entusiasmo accresciuto senza dubbio dall'esordio ufficiale del Grifone, a larghissimi tratti molto convincente fatto salvo qualche sbavatura da andare a limare nelle prossime settimane, e alimentato anche da un mercato entrato sempre più nel vivo per Ottolini, Ricciardella e tutta la loro truppa.

Dopo l'annuncio di De Winter e Messias al Ferraris, in queste ore la società di Villa Rostan è al lavoro per provare a regalare a mister Gilardino quel giocatore di qualità comprovata per la massima serie in grado di giostrare tra centrocampo e attacco che al momento sembra mancare.

Si tratta dell'ex Atalantino e nazionale ucraino Ruslan Malinovskyi, lo scorso anno trasferitosi dalla Dea all'Olympique de Marseille nel mercato invernale, dopo aver collezionato coi nerazzurri 143 presenze tra campionato e coppe condite da 30 reti.

Gli agenti stranieri del giocatore, che in Italia è seguito dal procuratore Giuffrida (lo stesso di Messias), sarebbero in queste ore a Genova per parlare coi dirigenti genoani, ma resta da battere la concorrenza di Torino e Besiktas (nonostante la famiglia sembra premere per un ritorno del ragazzo nel nostro Paese).