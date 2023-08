Vado, affidati i lavori per la sostituzione della passerella pedonale di Sant'Ermete

Sono stati affidati i lavori per la sostituzione della passerella pedonale esistente che collega la chiesa parrocchiale di Sant' Ermete con la zona di edilizia ex lege 167 in Via Pertinace, con una nuova struttura.

Lo scorso giugno era stato approvato il progetto definitivo esecutivo per una cifra complessiva che si attesta sui 410mila euro.

"E' un intervento sul quale lavoravano da tempo. Un risultato importante per la frazione che si trova un collegamento rivisto e messo a norma" aveva spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

In autunno inizieranno i lavori.