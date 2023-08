Lo Spritz è "troppo caro" e in un locale del Porto Antico arriva la Finanza

" Intervengo io: - continua - 'nessun problema signorina anche 10 oz ma la informo che il prezzo cambia perché se va al supermercato e ordina 100 gr prosciutto lei paga 100 gr prosciutto e per un drink i nostri baristi usano jigger e metal pourer quindi margine errore e di gocce'. Le comunico che con doppio Aperol il costo arriverebbe a 12€ questa si infervora e minaccia di chiamare la guardia di finanza . Io tranquillissimo le dico faccia pure, premetto che se fosse stata meno arrogante avrei sorvolato, non ho nulla da temere. Parlo col finanziere il quale mi rassicura e mi dice 'lei ha ragione al 100%'. Risultato paga 12€ e arrivederci ".

"Morale della favola: - conclude il gestore - si va in un locale si guarda menu si valuta a 360 gradi il tutto okay poi uno decide se tornare o meno credo io. La Goletta Seaside - Food & Craft Spiritse uno dei locali più altovendenti di Aperol in Italia quindi ci sta che una svalvolata capiti, quello che non ci sta e questa caccia alle streghe e i social con recensioni ormai usate come arma di ricatto.