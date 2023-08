Scossone nella Nazionale Italiana di calcio: l'ex blucerchiato Roberto Mancini si dimette da ct

Scossone inatteso per la Nazionale Italiana di calcio in questo torrida domenica di agosto: l'ex bomber della Sampdoria scudettata nella stagione '90/'91 Roberto Mancini lascia l'incarico di commissario tecnico dopo aver rassegnato le proprie dimissioni nella tarda serata di ieri (12 agosto, ndr).

A comunicarlo è stata la stessa Federazione Italiana Giuoco Calcio con una nota ufficiale.

"Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra" ricordano nella nota della federazione. Oltre a questi successi va però ricordato il mancato obbiettivo della qualificazione all'ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, con gli Azzurri per la seconda volta consecutiva fermatisi alle fasi qualificatorie.

Ora testa al futuro: "Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale". E tra i nomi cominciati a circolare fin da subito vi sono quello di Antonio Conte ma anche di Luciano Spalletti.

Da comprendere saranno poi non solo il futuro del Mancio. L'allenatore marchigiano era appena stato nominato coordinatore dalla Nazionale A all'Under 20.