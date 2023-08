Ad Alassio presentata “L’Italia vincente”, la campagna di FdI che racconta la stagione del governo Meloni

“L’Italia vincente” è lo slogan della campagna di Fratelli d’Italia presentata oggi 14 agosto ad Alassio dal Senatore Gaetano Nastri questore anziano del Senato, componente della commissione UE, componente della commissione di vigilanza RAI e dalla Senatrice Paola Ambrogio componente della commissione bilancio del Senato.

Presente Roberto Ravello Dirigente Regionale FDI Piemonte ed i dirigenti locali di FDI, Claudio Cavallo commissario provinciale Savona, gli eletti in amministrazione comunale Angelo Galtieri vicesindaco, Franca Giannotta assessore, Rocco Invernizzi assessore, Cinzia Salerno consigliere delegato, il Presidente del circolo di Alassio Andrea Gervasoni, il vice presidente Massimo Marino e numerosi iscritti.

L’iniziativa, mirata a raccontare i risultati dei primi mesi del governo Meloni, si ripeterà per tutto il mese di agosto in 250 località di tutta Italia. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni per comunicare i primi risultati raggiunti dall'esecutivo.

“Italia vincente non è solo lo slogan di questa campagna, ma lo straordinario risultato di meno di un anno di lavoro del Governo Meloni. Dall’economia - con le stime di crescita del PIL viste al rialzo e superiori a quelle di Francia e Germania e l’inflazione in netta discesa -, alla politica internazionale - con la nostra Nazione che torna protagonista nel mondo -, al boom di assunzioni e un tasso di occupazione record, l’Italia corre e vengono smentiti i profeti di sventura della sinistra - commenta Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia, che rilancia - “Non è finita qui, presto la delega alla riforma fiscale verrà esercitata dal Governo e gli italiani avranno finalmente un fisco più equo che manderà in soffitta le politiche della sinistra ‘tassa e spendi’ e, nella prossima legge di bilancio, ci concentreremo sul sostegno a famiglie e imprese, nucleo fondamentale della nostra società. Con Giorgia Meloni, l’Italia torna più forte”.

“I successi di questo governo vanno raccontati alle famiglie e alle imprese, ai giovani, ai sindaci, ai consiglieri regionali, a quelli comunali del nostro territorio, ai rappresentanti degli enti locali e ai militanti. Per farlo abbiamo scelto, come sempre abbiamo fatto, di andare tra i cittadini per spiegare quali azioni ha messo in campo Fratelli d’Italia e la nostra squadra di governo. Erano in tanti quelli che scommettevano contro l’Italia ma a soli dieci mesi dall’inizio della nostra avventura a Palazzo Chigi abbiamo smentito tutti. Grazie a Giorgia Meloni e ai nostri Ministri abbiamo rilanciato la Nazione grazie a delle riforme epocali come quella sul fisco e sulla giustizia. Lo abbiamo fatto abolendo il reddito di cittadinanza che ha rilanciato l’occupazione dopo decenni, aumentando le pensioni e agendo immediatamente contro l’aumento dei costi dell’energia e dei prezzi al consumo. Siamo orgogliosi del lavoro fatto da questo governo che appena insediato, varó una manovra finanziaria in tempi record con scelte coraggiose e concrete, figlie di una visione politica basata sulla tutela degli interessi della Nazione. Abbiamo scommesso sul futuro con tanti provvedimenti a sostegno della famiglia e della natalità con una attenzione particolare alle categorie più fragili. C’è ancora tanto da fare ma lavoriamo ogni giorno per migliorare e per continuare a far camminare l’Italia a testa alta cosi come abbiamo orgogliosamente fatto in questi primi dieci mesi di governo”. Lo dichiara Gaetano Nastri, senatore questore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai.

Aumento del lavoro e disoccupazione ai minimi, con una crescita economica più alta di Francia e Germania. La fine dell’era delle “mancette” con l’arrivo di aiuti concreti per i più deboli e l’aumento delle pensioni minime. E poi la riforma del “fisco amico” con l’alleggerimento delle tasse, quella della giustizia, una maggiore credibilità in campo internazionale, la lotta alla criminalità, più sicurezza e numeri record nel turismo.

Fratelli d’Italia racconta così la prima stagione del governo della destra, comunicando agli italiani gli importanti risultati di Giorgia Meloni nei primi nove mesi di lavoro. Lo fa attraverso il pieghevole “L’impegno del governo Meloni”, nel quale tornano anche i “cruciverba patrioti”, con definizioni anche ironiche sul mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

“Erano in tanti a scommettere contro l’Italia: dopo nove mesi Giorgia Meloni ha smentito tutti. Mentre le opposizioni non sanno fare altro che indicare, ogni giorno, le dimissioni di un esponente diverso della maggioranza, Fratelli d’Italia lavora per trovare le soluzioni ai problemi degli italiani”, si legge nell’incipit del pieghevole che sintetizza l’azione di governo in otto punti.

Un modo semplice e leggero per raccontare ai cittadini la verità sui contenuti dei provvedimenti del governo di centrodestra.