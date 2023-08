Rigassificatore, il Pd risponde a Toti: "Non è accettabile che si bolli come facente parte del 'partito del no' a tutto chi semplicemente chiede modifiche a un progetto"

"Chi ricopre il ruolo di presidente della Regione non dovrebbe fermarsi ai titoli ma leggere gli articoli per intero. Non siamo mai stati colpiti dalla sindrome dei 'no a tutto', né in passato né oggi".

Non mancano i botta e risposta tra il Partito Demcratico e il presidente e commissario Giovanni Toti sul tema rigassificatore e la creazione di due nuovi impianti a Valleggia.

"Il circolo di Quiliano chiede una modifica del progetto del rigassificatore che, così come è stato presentato, occuperebbe terreni attualmente agricoli con una stazione di rilancio grande come due campi da calcio. Il circolo fornisce anche possibili alternative attraverso l'utilizzo di aree industriali dismesse - prosegue la segreteria provinciale del Pd di Savona Non è accettabile che si bolli come facente parte del 'partito del no' a tutto chi semplicemente chiede modifiche a un progetto. Non è accettabile, più in generale, che il territorio venga posto di fronte all'unica possibilità di accettare il progetto così come è stato presentato, senza che nessuno possa proporre alcuna modifica e chiedere il massimo delle garanzie dal punto di vista ambientale e della sicurezza".